China anuncia mais casos provocados por novo vírus

Há mais quatro casos de pneumonia que as autoridades chinesas acreditam ter sido causados por uma nova estirpe de coronavírus. Até agora a pneumonia afetou 52 pessoas em Wuhan, cidade com 11 milhões de habitantes onde foi detetado o surto, no final do mês passado.

O aumento do número de casos agrava a preocupação global de que a doença, que as autoridades de saúde, não entendem completamente se possa espalhar durante um período de férias importante na China. Muitos chineses vão viajar para o estrangeiro durante as férias do Novo Ano Lunar, que começam na próxima semana.

Os Estados Unidos mostram-se preocupados com o vírus que já matou duas pessoas. "No dia 30 de dezembro, a China anunciou um surto de doenças respiratórias em Wuhan. Estamos muito preocupados com isso porque é atribuído a um novo coronavírus e essa é uma doença que nunca tínhamos visto", sublinhou Nancy Messonier, diretora do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias.

As autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram que três aeroportos do país vão examinar os passageiros provenientes do centro da China, para despistar a possibilidade de serem portadores do novo vírus.