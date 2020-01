Harry e Meghan perdem títulos reais e fundos públicos

A Rainha Isabel II deu o aval para que Harry e Meghan comecem "uma nova vida feliz e pacífica". Em comunicado oficial, a rainha diz ter sido alcançado um acordo, depois de meses de conversações. E faz questão de dizer que o casal e o filho "vão continuar a ser membros muito amados" da sua família.

O Palácio de Buckingham esclarece que a partir da primavera, o príncipe Harry e Meghan Markle vão perder os títulos reais e deixar de receber fundos públicos. O casal vai deixar também de representar formalmente a rainha.

O duque e a duquesa de Sussex manifestaram também o desejo de reembolsar as verbas usadas para a reforma do Frogmore Cottage, que vai continuar a ser a casa do casal e do filho no Reino Unido.