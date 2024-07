No último dia de campanha, sondagens apontam para reviravolta histórica no Reino Unido

Mesas de voto abrem na quinta-feira em todo o Reino Unido, para os eleitores escolherem 650 legisladores na Câmara dos Comuns e um novo Governo.

O atual primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, convocou eleições gerais antecipadas em maio, num anúncio feito à porta do nº 10 de Downing Street num dia chuvoso. Amanhã, milhões de britânicos vão às urnas para elegerem 650 deputados na Câmara dos Comuns e um novo governo.

Os analistas políticos e as sondagens sugerem uma eleição histórica para o principal partido da oposição, o Partido Trabalhista, numa reviravolta após 14 anos dos conservadores no poder.

Sondagem feita pela empresa Savanta para o Telegraph

Apesar das sondagens, Keir Starmer, líder do partido dado como vencedor, apelou aos eleitores para irem às urnas durante um ato de campanha em Hucknall, cidade mercantil no distrito de Ashfield. "Esqueçam as sondagens. Sabemos que em círculos eleitorais como este, cada voto conta. Temos de trabalhar até às 10 horas da noite de quinta-feira, defendendo que, se querem mudança, têm de votar nela".

Mais a sul, numa ação de campanha em Oxfordshire, o primeiro-ministro e líder do Partido Conservador lembrou que a corrida ainda não terminou. "Obviamente que queremos garantir que toda a gente pode votar, porque esta é uma eleição importante. E apesar do que algumas pessoas querem fazer crer, que tudo é uma conclusão precipitada, todos os votos são importantes", disse Rishi Sunak, lembrando o lema da campanha, "parar a maioria de Starmer".

Segundo as sondagens, os trabalhistas lideram entre os menores de 50 anos, um grupo que já tinham convencido nas eleições de 2019. Contudo, os dados mais surpreendentes mostram que há uma conversão para os trabalhistas do grupo demográfico de meia idade, dos 50 aos 64 anos, que tende normalmente a inclinar-se para os conservadores.

Atualmente, os conservadores só vencem os trabalhistas entre os idosos com mais de 65 anos.

O chamado "muro vermelho" [red wall na versão original], que fica nas regiões das Midlands e Norte de Inglaterra, será terreno de disputa nestas legislativas. A área era outrora dominada pela indústria mineira, siderúrgica e outras indústrias pesadas e os eleitores votavam tradicionalmente nos trabalhistas; contudo, depois de anos de desemprego elevado e empobrecimento, muitos mudaram o sentido de voto para os conservadores sob a liderança de Boris Johnson.

Os especialistas acreditam que o crescente descontentamento com os conservadores significa que estas regiões podem ser reconquistadas.

Keir Starmer na fábrica Duchess China, em Longton, Stoke, localidade conhecida pela indústria de cerâmica. 27 de junho de 2024 Stefan Rousseau/The Press Association

Os Liberais Democratas, o Partido Verde e o Partido Populista de Nigel Farage também têm como objetivo recolher votos dos eleitores descontentes na quinta-feira.

Embora se espere uma fraca afluência às urnas, estas eleições poderão trazer mudanças a que o Reino Unido não assiste há décadas.

As assembleias de voto abrem amanhã, quinta-feira, às 7 da manhã e encerram às 22:00.

No Reino Unido não existe qualquer obrigação legal para que as eleições parlamentares se realizem às quintas-feiras, podendo realizar-se em qualquer dia da semana. No entanto, desde 1935, todas as eleições gerais se realizam à quinta-feira.