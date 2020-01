Feliz Ano do Rato!

O Ano Novo Chinês só começa no próximo fim-de-semana mas em várias partes do mundo as celebrações já começaram.

Em Portugal, várias cidades dão as boas vindas ao Ano Novo Lunar, também conhecido como Festival da Primavera.

Lisboa começou a festa este sábado, no centro da cidade, perto do bairro onde vive e e trabalha a maior parte da comunidade chinesa. 2020 marca o Ano do Rato.

ASSOCIATED PRESS

Peng Xia, porta-voz da organização, explica o significado do primeiro signo do zodíaco chinês.

“O Rato, é o primeiro dos 12 animais do calendário do Zodíaco. É o início de um novo ciclo e todos os chineses pedem um bom começo para este novo ciclo".

A festa começou com um desfile dedicado ao Ano do Rato e continuou com música, artes marciais e espectáculos tradicionais, incluindo as típicas danças com leões e dragões. Das celebrações, que vão continuar durante os próximos 15 dias, fazem também parte vários rituais familiares. São datas importantes para quem está longe de casa.

ASSOCIATED PRESS

Aparecida Jan vive em Lisboa e faz questão de participar nas celebrações.

“São importantes para o povo chinês que vive aqui e fora da China porque representam a unidade, a unidade da comunidade chinesa. O Ano Novo chinês é a festa com maior notoriedade na China e em todo o mundo e o povo chinês faz questão de celebrá-la".

A celebração do Ano Novo é festa mais esperada pelos chineses espalhados pelo mundo.

Entre eles, há cerca de 25 mil que escolheram Portugal como segunda casa.