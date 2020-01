Wim Wenders dá vida aos quadros de Hopper

E se os quadros de Edward Hopper ganhassem vida? Fascinado pelas imagens do mestre da pintura norte-americana do século XX, um outro mestre, desta vez do cinema, o alemão Wim Wenders, decidiu transformá-los em pequenas histórias, num filme a três dimensões que pode ser visto na exposição que a Funddação Beyeler, em Basileia, dedica a Hopper até ao dia 17 de maio.

"Two or Three Things I Know about Edward Hopper" ("Duas ou três coisas que sei sobre Edward Hopper") é uma curta-metragem com várias microficções baseadas nas pinturas. Não é o primeiro piscar de olhos a Hopper, já em filmes como "Paris, Texas", Wim Wenders tinha deixado transparecer a admiração pelos ambientes e pela luz das telas do norte-americano.