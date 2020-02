Energia eólica alvo de críticas no estado da Turíngia

A energia eólica é considerada por muitos como uma das melhores alternativas 'limpas' e renováveis ao petróleo.No entanto, nem todos estão satisfeitos. No estado da Turíngia, no centro da Alemanha, erguem-se vozes contra as turbinas do parque eólico de Sankt-Gangloff.

Tobias Gruber, um político independente local, é uma dessas vozes, que critica o barulho e questiona o real impacto dos moinhos eólicos no meio ambiente.

"Disseram-me que é possível contar aqui mais de 120 turbinas eólicas. Isto não é eletricidade verde, muito menos amiga do ambiente. E se se extrapolar os custos de produção e os custos ao nível de dióxido de carbono (CO2) da turbina eólica, não sei se temos sequer uma poupança nas emissões de CO2. Não estamos a salvar o clima com as turbinas eólicas. Estamos a cortar a floresta", afirmou.

As críticas de Gruber e de outros cidadãos já tiveram resposta da ABO Wind.

A companhia responsável pelo parque de Sankt-Gangloff minimiza o impacto na floresta e garante uma poupança anual de 92.000 toneladas de emissões de CO2 na região.