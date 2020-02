Brasil contagiado pelo vírus do Carnaval

Em vésperas de Carnaval no Brasil, quem samba seus males espanta. E nem a ameaça de coronavírus parece arrefecer a festa.

De acordo com os dados do ministério brasileiro do Turismo, são esperados por estes dias, no país, 36 milhões de turistas.

E com eles, uma economia animada pela perspetiva de o Carnaval movimentar oito mil milhões de reais, isto é, 1,7 mil milhões de euros. O valor representa um aumento 17 milhões de euros em relação ao ano passado.

Sem casos de infeção confirmados no país, o Brasil responde à disseminação do novo coronavírus com um aumento de vigilância. As autoridades ampliaram a monitorização de passageiros que entram em território nacional a oito países asiáticos.

Já nas ruas, enquanto o vírus não quebrar o corpo, o samba vai continuar no pé.