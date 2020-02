Morreu o antigo Presidente do Egito Hosni Mubarak (1928-2020)

Morreu Hosni Mubarak. Presidente do Egito durante três décadas, até ter sido obrigado a demitir-se em fevereiro de 2011, após a Revolução de 25 de Janeiro, o antigo líder egípcio morreu no hospital. A notícia foi avançada pela televisão estatal do Egito.

Mubarak chegou a ser condenado a prisão perpétua por não ter impedido as forças de segurança de matar mais de 800 manifestantes durante a Primavera Árabe. Esteve detido na prisão de Tora, nos arredores sul do Cairo. As imagens do antigo líder a ser julgado em tribunal dentro de uma espécie de jaula correram mundo. Em 2017 foi libertado, tendo sido ilibado da maior parte das acusações.

Hosni Mubarak nasceu numa aldeia da província de Menofya, no Delta do Nilo, em 1928. Aos 21 anos, formou-se na Academia Militar Egípcia e transitou para a Força Aérea.

Já chefe do Estado-maior da Força Aérea durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973, Mubarak tornou-se numa figura de destaque, devido ao papel da aviação egípcia no conflito. Em 1974, foi promovido a marechal. Um ano depois, seria escolhido para a vice-presidência do país.

Aquele que era conhecido como o último "faraó" do Egito morre agora aos 91 anos.

Fonte familiar citada pela Agência Frace-Presse disse que o funeral vai ser organizado pela presidência egípcia.