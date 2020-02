Covid-19 preocupa adeptos na Liga dos Campeões

Tamanho do texto

Foi na quarta-feira à noite que o Olympique de Lyon defrontou em casa a Juventus.

Uma partida que resultou na vitória da equipa francesa que agora terá que comparecer em Turim para a segunda mão prevista para 17 de março.

No entanto, a propagação do coronavírus em Itália poderá levar à suspensão ou adiamento da partida.

Até ao momento, as autoridades italianas encerraram 11 localidades no norte do país. Mais de 50 mil pessoas encontram-se de quarentena e o número de infetados continua a aumentar.

No entanto, para muitos adeptos da Juventus que se deslocaram a Lyon as reações ao coronavírus são exageradas.

''Acho que o coronavírus é uma constipação normal. onde habito, Vercelli, está tudo em ordem, temos apenas algumas restrições mas não é um problema", afirmou um adepto italiano que se deslocou a Lyon.

Esta semana foi igualmente anunciado que a partida entre a Juventus e o Inter de Milão na Liga italiana seria jogada à porta fechada em Turim.

Antes do jogo de quarta-feira à noite em Lyon, as autoridades francesas não montaram qualquer dispositivo de despistagem do vírus. Responsáveis locais, como a presidente da câmara de Decines, onde se situa o estádio, criticaram esta decisão.

"Penso que esta decisão foi irresponsável e incoerente. O primeiro-ministro enviou-nos uma carta na qual recomendava contatos sociais limitados com todos aqueles que haviam visitado a China, Coreia do Sul e as regiões italianas da Lombardia e Veneto e utilizar uma máscara de proteção. Agora, o ministro da saúde autorizou estes adeptos a viajarem para aqui. No que toca às medidas de proteção são dois pesos, duas medidas", afirma Laurenca Fautra, presidente da câmara de Decines.

Andy Robini, editor de desporto da euronews:

"Enquanto muitos adeptos se concentram nas táticas e formações e no que significa a presença na segunda mão em Turim, outros estão mais preocupados com o alastramento do Coronavírus na medida em que os adeptos italianos marcaram forte presença nas ruas de Lyon. Por toda a Europa, muitos jogos foram adiados, outros serão jogados à porta fechada mas na Liga dos Campeões permitiram a abertura dos jogos ao público. Para os residentes de Lyon há questões que ficam por esclarecer".