Nova produção da ópera "Il Turco in Italia" no La Scala de Milão

A nova produção da ópera "Il Turco in Italia" de Gioachino Rossini estreou no teatro La Scala em Milão. Rosa Feola e Alex Esposito incarnam os papéis principais da ópera do compositor italiano do século XIX.

"A primeira ária retrata o que ela pensa do amor. É aborrecido amar uma só coisa. Amemos tudo o que vemos! As flores, as borboletas e antes de mais, nós mesmas!", contou à euronews a soprano italiana Rosa Feola, protagonista da nova produção operática do Teatro La Scala.

A soprano italiana Rosa Feola no Teatro La Scala de Milão euronews

A Bela e o Monstro

A obra estreou em Milão em 1814. O libreto é da autoria de Felice Romani. Alex Esposito veste a pele do cavaleiro napolitano Don Geronio.

"Faz-me pensar na história 'A Bela e o Monstro'. No início, ele é mau, é o monstro. Mas, no final, mostra que tem coração e que ama a mulher", sublinhou o baixo barítono italiano Alex Esposito.

euronews

Ópera buffa, ópera séria

O encenador e realizador italiano Roberto Ando quis mostrar o sofrimento das personagens de Rossini. "É uma ópera muito especial com um lado de comédia e um lado sério. Por isso, é muito importante mostrar a melancolia desta ópera", sublinhou o artista italiano.

O baile de máscaras, no segundo ato, é um momento alto do espetáculo. "Rossini centra-se no Geronio, que está completamente perdido. Foi uma cena escrita para essa personagem, um homem que não compreende a mulher, para quem a mulher é um mistério", explicou o encenador italiano.

euronews

Um desafio vocal para Rosa Feola

Na ária final, a personagem feminina expressa remorsos. Para Rosa Feola, trata-se de um desafio vocal com uma função muito precisa. Não se trata apenas de mostrar as notas que sei executar. É uma forma de mostrar a tristeza e o dramatismo de um momento sombrio vivido pela personagem"

*Após a estreia, o espetáculo foi suspenso até dia 1 de março devido às medidas de prevenção associadas à epidemia de coronavirus.