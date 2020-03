Luxemburgo faz história

Tamanho do texto

O Luxemburgo tornou-se, este domingo, no primeiro país do mundo a ter transportes públicos gratuitos em todo o território nacional. Os passageiros vão poupar em média, dois euros por viagem.

O objetivo é tirar os carros da estrada. De acordo com os números da União Europeia, o país é um dos lugares mais congestionados da Europa e do mundo.

Para além de transportes gratuitos, o Luxemburgo quer acabar com as horas de ponta com a construção de 300 quilómetros de novas ciclovias.

O fim das tarifas faz parte de um plano global para reformular o sistema de transportes. Até aqui, as vendas de bilhetes representavam 41 milhões de euros - o que equivale a apenas 8% do orçamento anual de transportes do Luxemburgo, que supera os 500 milhões de euros.

Para François Bausch, ministro dos Transportes, esta mudança devia ter acontecido há mais tempo

"Temos um problema muito grave, o problema da hora de ponta no Luxemburgo. Um problema complicado. E até agora pensava-se que podia ser resolvido alargando as estradas e tentando garantir a mobilidade dos carros. E isso não é possível. Por isso temos mesmo de ter uma mudança de paradigma".

O Luxemburgo tem um do maior PIB per capita do mundo. O governo terá sempre a difícil tarefa de convencer os cidadãos que têm dinheiro para conduzir que é melhor usar o transporte público.