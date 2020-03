Mais de 150 infetados com o novo coronavírus no Brasil

Com o verão quase a acabar, os brasileiros começam a adotar medidas de combate à propagação do novo coronavírus. Em todo o país há mais de 150 casos. Números oficiais considerados relativamente baixos mas que podem não correspender à realidade dada a dificuldade de realização de testes de infecção.

As praias do Rio de Janeiro continuam cheias mas a partir desta segunda-feira as escolas públicas e privadas vão estar fechadas e vão interditas todas as atividades colectivas. O governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, explicou que "pelo prazo de 15 dias, a realização de eventos e atividades serão suspensos, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas."

Os jogos do Brasileirão estão a decorrer à porta fechada. Uma imagem rara: o Maracanã sem público numa partida em que o Flamengo de Jorge Jesus teve de lutar até à última para derrotar a Portuguesa do Rio de Janeiro por 2-1.

No Recife, um passageiro de navio de cruzeiro, um canadiano de 78 anos, está infectado com o novo coronavírus. Este caso obrigou ao isolamento de 600 pessoas dentro do navio.