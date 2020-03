Um momento inesquecível com lobos

A euronews entrevistou Dina Botta, gestora do projeto europeu transfronteiriço Carnivora Dinarica, que visa proteger lobos, ursos e linces na Eslovénia e na Croácia e melhorar a coexistência entre animais e seres humanos.

Uma experiência emocionante com lobos

Numa primeira fase, foram usados dispositivos de geolocalização para seguir e estudar os hábitos dos animais, no Parque Nacional de Risnjak na Eslovénia. Dina Botta partilhou connosco um dos momentos mais emocionantes do projeto europeu.

"Uma vez estava no carro a verificar a câmara de filmar no parque nacional e vi que havia sinais da presença de lobos, nomeadamente fezes. Identifiquei os sítios onde estavam as fezes por causa do cheiro, eram recentes, e quando vi as imagens da câmara, percebi que tudo se tinha passado durante a manhã. E como estávamos em agosto, a época em que os lobos têm crias, pensei que eles iriam aparecer. Comecei a uivar e eles uivaram também, primeiro as crias e depois dois adultos. Mas o mais interessante é que eles estavam sítios diferentes, as crias estavam à minha frente e os adultos encontravam-se atrás de mim, Voltei a uivar e as crias aproximaram-se. De repente, os lobos apareceram à minha frente, a duzentos metros. Vi-os apenas por alguns segundos mais uma experiência incrível. Acho que vou contar esta história aos meus netos porque é algo que não acontece com muita frequência. É uma experiência que muda um pouco a nossa vida e é por isso que eu faço este trabalho", contou à euronews Dinna Botta.