Grécia diz ter evitado entrada ilegal de migrantes

As autoridades fronteiriças gregas dizem ter frustrado uma tentativa de romper uma fronteira terrestre do país com a Turquia.

Segundo fontes no local tratar-se-ia de cerca de 350 migrantes e refugiados que tentaram quebrar as defesas na região nordeste de Evros, durante a madrugada de quarta-feira com o apoio de homens das forças de segurança turcas. Os gregos dizem ter sido disparado, contra si, gás lacrimogéneo. E apontam o dedo à Turquia.

Membros da Frontex, a força da União Europeia que apoia as operações no terreno, ajuda a proteger a fronteira grega, enquanto continua a faltar consenso sobre a revisão do acordo de migração de 2016 entre a UE e Ancara.

A Grécia está sob pressão desde que o presidente turco anunciou que o seu país deixaria de impedir refugiados e migrantes de tentarem chegar à União Europeia.