Covid-19 faz disparar multas na Áustria

Na Áustria, nem todos respeitam as restrições de movimento. A polícia foi, por isso, chamada a intervir de forma contundente para conter a propagação do novo coronavírus.

A não ser em casos excecionais, está proibida a entrada em espaços públicos.

As autoridades alertam a população para as consequências da violação das novas normas, mas as multas sucedem-se. Em Viena já superaram as 800.

"A polícia de Viena tem estado, primeiramente, a informar a população, mas claro que se for necessário tomamos as ações adequadas. As multas podem chegar aos 3600 euros", explica Daniel Furst, porta-voz da polícia de Viena.

Caminhar sozinho ou com pessoas da mesma casa é permitido, mas o mesmo não se aplica a agrupamentos de pessoas. O tempo ameno dos últimos dias tem atraído muitos austríacos para a rua e o número de multas acabou por disparar. O exército também ajuda agora a manter a ordem no terreno.

O governo austríaco alargou para três semanas as restrições de movimento.

Johannes Pleschberger, Euronews - No canal do Danúbio, a polícia verifica a cada 30 minutos que a distância social está a ser respeitada. Algumas pessoas ignoram esse facto e recebem reprimendas ou até multas. Porém, a maioria da população austríaca está a respeitar as regras e aprova as ações do Governo."