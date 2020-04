A perda da biodiversidade afetará principalmente os seres humanos

Os cientistas estimam que cerca de um milhão de espécies terrestres e marinhas podem ser extintas no futuro. Muitas dentro de décadas. Quais são as principais razões para o declínio dos ecossistemas subaquáticos?

Thanos Dailianis, biólogo marinho do Instituto de pesquisa HCMR-IMBBC de Creta, avança com algumas explicações.

Os ecossistemas marinhos estão ameaçados tanto local como globalmente. A nível local, a zona costeira acolhe muitas atividades humanas importantes, como a urbanização, a agricultura, a indústria, claro, e outras atividades que causam formas localizadas de degradação, como, por exemplo, a poluição.Mas, por outro lado, temos fenómenos de grande escala, como o aquecimento global ou a acidificação dos oceanos, que naturalmente se juntam às pressões locais e causam por vezes efeitos descontrolados.

Creta está localizada no Mediterrâneo Oriental que, neste momento, é o lugar mais quente da bacia do Mediterrâneo. Este aspeto, juntamente com a proximidade com o Canal do Suez, torna este lugar muito suscetível a mudanças. Portanto, o que vemos aqui é um aviso precoce de coisas que provavelmente se espalharão para o oeste do Mediterrâneo nos próximos anos. E, claro, estas coisas também acontecem a nível global. O aquecimento global é uma ameaça global e espécies a chegar de outras partes do mundo é uma tendência universal neste momento, por causa desta mudança contínua.

Estamos naturalmente preocupados porque sentimos que é nosso dever preservar esta biodiversidade para as gerações futuras e sentimos que neste momento ela está à beira da degradação. A natureza encontra os seus caminhos e esta riqueza será substituída por outra riqueza. O problema é principalmente para nós, porque construímos as nossas vidas com esta biodiversidade. Portanto, a perda desta biodiversidade afetará principalmente os seres humanos como espécie. Os serviços que nos prestam, a alimentação, o meio ambiente - tudo o que torna a nossa vida agradável de viver.