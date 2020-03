Banco Mundial prevê estagnação da economia na China

O Banco Mundial deixa o alerta: O surto de coronavírus pode levar a uma estagnação significativa do crescimento económico na China em 2020, assim como noutros países do leste asiático, colocando milhões de pessoas na pobreza.

É a primeira projeção da instituição desde o início da pandemia e o primeiro indicador negativo em mais de 30 anos para a China - que assistiu a um crescimento de 6,1% em 2019.

As economias asiáticas mais pobres também vão sofrer os efeitos negativos. O turismo da Tailândia e das Ilhas do Pacífico - e a indústria têxtil do Cambodja ou do Vietname são setores particularmente vulneráveis.

Na Índia, onde foram registados mais de 1.200 casos, a população do país deu início a um êxodo histórico no país. As pessoas partem a pé das grandes cidades.

Ainda segundo o Banco Mundial e, no pior dos cenários, mais de 11 milhões de pessoas podem ficar na pobreza.