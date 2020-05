População Indígena de Manaus queixa-se de abandono

A Comunidade Parque das Nações Indígenas alberga cerca de três centenas de famílias em Manaus. A capital do Amazonas tem sido uma das cidades brasileiras mais afetadas pelo surto de covid-19 e a população nativa sente-se entregue à sua sorte.

O número de doentes na comunidade aumentou consideravelmente nos últimos tempos e o Chefe Pedro dos Santos foi um deles. Conta que esteve dez dias doente mas que acabou por recuperar com a ajuda de um remédio caseiro. Então temeu pela vida, agora teme pela vida de quem o rodeia.

Admite que uma boa parte da comunidade já deve estar contaminada, no entanto oficialmente, o número não passará do zero. Ninguém foi testado para a covid-19, ninguém recebeu qualquer tipo de acompanhamento médico.

Com ou sem vírus, o futuro não será fácil para os habitantes do Parque Indígena. O trabalho acabou e com ele todas as fontes de rendimento...