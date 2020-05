Fronteira entre Áustria e Alemanha reabre a 15 de junho

A Áustria e a Alemanha vão reabrir a fronteira no dia 15 de junho. Os controlos fronteiriços entre os dois países foram restabelecidos em março como medida de contenção contra o novo coronavírus. A reabertura vai acontecer em duas fases e algumas das restrições vão terminar já na próxima sexta-feira.

Em relação à abertura das fronteiras, o chanceler austríaco afirmou que é uma prioridade resolver a questão tendo em conta a grande fronteira que o pais tem com Alemanha. Sebastian Kurz lembrou que é preciso pensar também na situação com a Suíça, Liechtenstein e com todos os outros vizinhos a leste e a sul.

Países Bálticos

Até agora menos afetados pela pandemia, os países bálticos anunciaram o levantamento de todas as restrições de viagens entre a Letónia, a Estónia e a Lituânia. A partir desta sexta-feira, todas as pessoas que viajam dentro da região podem fazê-lo livremente.

Marius Laurinavičius, analista do Instituto de Análise Política de Vílnius, explica que as autoridades e a sociedade continuam cautelosas, sabem que o risco não acabou, que não podem fazer o que quiserem e que as restrições devem ser gradualmente levantadas. Mas tendo em conta que a situação é muito melhor do que nas outras partes da Europa, estão a tentar normalizar a vida

A reabertura das fronteiras entre os Países Bálticos será a primeira dentro da União Europeia.