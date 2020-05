Guitarra de Kurt Cobain vai a leilão

Esta é a guitarra que Kurt Cobain, dos Nirvana, usou no espetáculo da MTV "Unplugged in New York", mais tarde editado num disco que se tornou emblemático, lançado no final de 1994, já depois da morte de Cobain.

O líder da banda que revolucionou o rock e deu a conhecer, juntamente com os Pearl jam, o som alternativo nascido em Seattle que ficou conhecido como Grunge, suicidou-se em abril desse mesmo ano.

A guitarra, que apesar de ser uma guitarra acústica, segundo as regras do programa "Unplugged" da MTV, podia ligar-se a um amplificador, vai ser leiloada, com uma base de licitação estimada em um milhão de dólares. Até ao fim de maio, a peça pode ser vista no Hard Rock Café de Piccadilly Circus, em Londres.