OMS alerta para segunda vaga da pandemia no Inverno

A Europa deve preparar-se para uma segunda vaga da pandemia de coronavírus, possivelmente ainda mais mortífera, no próximo Inverno.

O aviso foi feito por Hans Kluge, diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa, numa entrevista exclusiva ao jornal britânico The Daily Telegraph, num momento em que muito países avançam com planos de descofinamento gradual. Kluge diz que o momento é de "preparação e não de celebração".

No Reino Unido, o segundo país mais afetado no mundo depois dos Estados Unidos com cerca de 34.000 mortos, o ministro da Saúde Matthew Hancock defendeu ontem um aliviamento das restrições. Para já, apenas a Inglaterra avançou com o desconfinamento.

Os últimos dados [...] apontam para uma taxa de transmissão entre 0,7 e 1, por isso não pensamos que seja superior a 1. Acreditamos que está entre 0,7 e 1. Matthew Hancock ministro da Saúde do Reino Unido

Em Espanha, desde o dia 11, a maior parte do país avançou para a fase 1 do plano de desconfinamento de quatro etapas definido pelo governo, mas a capital Madrid, epicentro da epidemia no país, e a segunda maior cidade, Barcelona, vão manter-se ainda na fase 0.

Em Madrid, o anúncio do governo foi recebido com um barulhento protesto. Ainda assim, o ministro da Saúde, Salvador Illa, afirmou que haverá algumas melhorias em Madrid e Barcelona, como a reabertura de alguns comércios, levando os meios de comunicação locais a falarem numa fase 0.5.