BP anuncia perdas de 15,5 mil milhões de euros

A BP espera uma acentuada redução no valor dos ativos. A empresa britânica anunciou perdas na ordem dos 15,5 mil milhões de euros.

De acordo com as declarações da direção da empresa, a transição para uma economia mais amiga do ambiente, impulsionada pela pandemia do novo coronavírus, obriga a BP a rever as estimativas dos preços da energia a longo prazo, à medida que os países tentam reconstruir as economias de forma a que sejam mais resilientes no futuro.

As decisões estratégicas pretendem atingir o objetivo de emissões de carbono com valor zero em 2050 e uma melhor competição durante a transição energética.

Segundo a BP, o preço médio do barril de Brent será de 55 dólares entre 2021 e 2050. Um valor quase 30% inferior às previsões apresentadas em 2019. O impacto económico pandemia e a aposta nas energias renováveis levaram a petrolífera britânica a anunciar o corte de 10 mil empregos em todo o mundo, até ao final do ano.