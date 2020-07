Mais 12 mil novos casos de Covid-19 na Florida

As praias da Virgínia cheias, apesar do aumento de novos casos de Covid-19 em grande parte dos Estados Unidos. Atualmente, a Florida é o epicentro da pandemia no país. As autoridades sanitárias registaram perto de 12.500 novas infeções e quase 90 mortes, no domingo.

No condado de Miami-Dade, as unidades de cuidados intensivos estão sobrecarregadas sem capacidade para receber mais pacientes. Segundo os últimos números oficiais da Universidade Johns Hopkins, existem mais de 3 milhões e 700 mil casos confirmados em território norte-americano.

Logo depois está o Brasil, com mais de 2 milhões de casos identificados. Várias vezes no centro da polémica pela gestão da Pandemia, o presidente do país Jair Bolsonaro, recebeu demonstrações de solidariedade da parte dos apoiantes nos jardins da residência presidencial.

Bolsonaro, um dos líderes mais céticos em relação à gravidade da doença, contraiu o novo coronavírus e anunciou o resultado positivo do teste clínico no dia 7 de julho. Até agora, morreram quase 79 mil cidadãos brasileiros devido à Covid-19.