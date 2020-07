Portugal volta a acolher Grande Prémio de F1 24 anos depois

Portugal volta a marcar presença no calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 24 anos depois da última corrida, uma vitória de Jacques Villeneuve no Estoril em 1996. Desta vez, a competição terá lugar em Portimão, com a corrida marcada para 25 de outubro e, se tudo correr como previsto, com público nas bancadas.

O anúncio do regresso do Grande Circo a Portugal foi feito esta sexta-feira e surge na sequência do cancelamento das provas no continente americano. Brasil, Estados Unidos, Canadá e México ficam assim sem F1 este ano em função da pandemia de covid-19.

Além de Portugal, também Nürburgring e Imola entram no calendário de 2020.