Máscara mesmo na rua e teste à chegada são obrigatórios na Madeira

A região autónoma da Madeira decidiu tornar obrigatório o uso de máscara em todo o arquipélago e o resultado de um teste de despistagem da Covid-19 à chegada ao território.

O teste pode ser efetuado após desembarque ou no local de partida dentro das 72 horas antes da viagem para a ilha.

As medidas foram anunciadas durante uma conferência de imprensa realizada terça-feira, na qual as autoridades madeirenses anunciaram o prolongamento da situação de calamidade na ilha até final de agosto, justificado com "razões de saúde pública" e pela "contínua chegada" à região de pessoas oriundas de países com transmissão comunitária ativa.

Em Portugal, foram anunciadas hoje mais três mortes no quadro da pandemia e 203 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, mais de metade (146) na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Em plena época alta do turismo, o governo regional não pretende que a exigência do teste se torne dissuasora para os visitantes e, por isso, decidiu oferecer o procedimento à chegada ou suportar eventuais custos dos testes realizados fora do arquipélago.

O viajante que se recuse a realizar o teste de despiste PCR ao SARS-Cov2 incorre no crime de desobediência e a autoridade de saúde pode, no âmbito das suas competências, determinar o confinamento obrigatório no período de tempo necessário a completarem-se 14 dias desde a sua chegada à região, em estabelecimento hoteleiro para o efeito, sendo os custos de hospedagem imputados ao viajante. Pedro Ramos Secretário regional de Saúde da Madeira

O uso de máscara passa agora a ser obrigatório em todos os espaços públicos do arquipélago. "Isto inclui todos os tipos de espaços públicos fechados ou abertos", sublinhou o secretário regional de Saúde da Madeira, Pedro Ramos.

Epidemia sob controlo na Madeira

Das 105 infeções por SARS-CoV-2 registadas no arquipélago até hoje, a Madeira mantém já há algum tempo apenas oito casos ativos./informacoes-aos-visitantes-(covid-19)) Cinco são "importados e identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de covid-19 do aeroporto da Madeira" e três resultaram de transmissão local.

Sete pessoas permanecem em isolamento numa unidade hoteleira e uma outra está em isolamento em casa, é ainda indicado no boletim.

Neste momento estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos concelhos da região 12.253 pessoas, mais 70 em relação a segunda-feira, das quais 5.119 estão em vigilância ativa (mais 32).

Só nas operações de rasteio a viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santos, até às 16:00 de terça-feira, realizaram-se 14.146 colheitas para testes à covid-19.