À procura de turistas, alguns hotéis em Espanha estão a pagar aos estrangeiros testes de coronavírus.

A ideia é fazer o teste no fim das férias, antes dos turistas regressarem ao país de origem, para evitar a quarentena de 14 dias, a qual é obrigatória, por exemplo, no Reino Unido, para quem chega de Espanha.

Esta imposição de quarentena do governo britânico foi vista como uma má notícia pelo setor hoteleiro, mas para o Coordenador Chefe de Alertas na Saúde, tendo em conta a situação do Reino Unido, não chegarem britânicos a território espanhol é algo positivo, por um lado.

De acordo com o ministério da Saúde, retirar da lista vermelha do Reino Unido as Ilhas Baleares e as Canárias era a uma das prioridades, mas o governo do Reino Unido já veio dizer que não planeia mudar a decisão e aconselhou os britânicos a viajarem para Espanha só se for estritamente necessário.

Pedro Sanchez pede que se "encontre um equilíbrio" e diz esperar que o Reino Unido baseie as decisões em factos epidemiológicos e perceba que as zonas turísticas, incluindo as ilhas, "são seguros para turistas britânicos".

A taxa de infeção em Espanha aumentou nos últimos dias. Embora o surto permaneça sob controlo, surgiram vários picos de infecções em certas zonas da Catalunha e na região vizinha de Aragão.