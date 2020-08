Calor aumenta restrições contra a pandemia na Europa

Na Irlanda, com o aumento do calor e dos novos casos de Covid-19 aumenta também o número de quarentenas locais. Novas medidas foram impostas em três condados a oeste de Dublin, durante duas semanas.

Allan Shine, chefe da Câmara de Comércio de Kildare, diz que o impacto será enorme nas empresas destes condados com uma população total de 380 mil pessoas. Fala em "comunidades devastadas" e empresas "que podem não ser capazes de reabrir depois do confinamento acabar". Allan Shine sublinha que a indústria do turismo do país só tem mais duas semanas antes da reabertura das escolas.

Roménia

As praias da Roménia encheram durante os últimos fins-de-semana. Muitas pessoas dizem que cumprem o distanciamento social por causa das multas e não por acreditarem na existência do vírus.

Países Baixos

Nas praias de Haia, as espreguiçadeiras garantem a distância. Mas com as férias e as temperaturas acima dos 30 graus é difícil cumprir a regras. Os Países Baixos têm registados novos surtos de coronavírus porque muitas pessoas não respeitam o distanciamento social e as medidas de barreira.