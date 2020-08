Máscara obrigatória nas principais ruas de Paris

O uso obrigatório de máscara no exterior, em certos bairros de Paris, surge depois do novo coronavírus voltar a circular de forma activa no distrito da capital francesa. A medida, que entra em vigor esta segunda-feira, está a dividir as opiniões dos parisienses.

Fernand Taïeb, comerciante num mercado de rua, considera as novas regras complicadas. Diz que não consegue respirar bem e que é difícil comunicar com os clientes “porque eles também usam máscaras, apesar de estarem a 1,5m de distância.

Tomas Burke, cliente do mercado, não tem dúvidas. Defende o uso da máscara obrigatório, “se isso significar trabalho em vez de confinamento”.

Hospitais espanhóis voltam a estar no limite das capacidades

Saragoça é, nesta altura, o epicentro do aumento de novos casos de Covid-19 em Espanha.

Os hospitais começam a sentir pressão. O governo de Aragão pediu ajuda a médicos reformados e aos funcionários públicos para suspenderem as férias.

Em Itália, subiu para quatro o número de infetados a bordo do navio Costa Deliziosa, atracado a 80 quilómetros de Roma. A notícia surge depois do governo dar luz verde ao navio para retomar as operações de cruzeiro.