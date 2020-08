Paris Saint-Germain terminha sonho do Atalanta de forma cruel

O Paris Saint-Germain foi a primeira equipa a carimbar o passaporte para as meias-finais da Liga dos Campeões mas sofreu como nunca para levar de vencida o Atalanta. Os italianos, em ano de estreia na competição, ousaram sonhar e estiveram grande parte no encontro na frente do marcador mas acabaram por morrer na praia.

O PSG chegou à igualdade já no minuto noventa por Marquinhos e nos descontos Choupo-Moting foi por uma vez o herói para os parisienses. O clube parisiense repete a melhor prestação de sempre na competição, já em 1995 tinha chegado às meias-finais. Irá discutir um lugar no encontro decisivo com o vencedor do Leipzig-Atlético de Madrid.