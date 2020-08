Museus de Londres reabrem ao Público

Muitos museus de Londres já reabriram ao público esta semana. Todos com precauções de higiene redobradas e o número de visitantes limitado.

O Museu da Ciência lançou em março um projeto de recolha Covid-19. O objetivo é juntar objetos que irão testemunhar no futuro como foi este período excecional.

A Guardiã da Medicina do museu, Natasha McEnroe, explica que estão a "fornecer uma perspetiva do que todos nós estamos a passar. Sim, é difícil neste momento, mas houve outros tempos difíceis, houve epidemias passadas, pandemias e conseguimos ultrapassar isso, através do desenvolvimento do engenho humano e de invenções científicas espantosas".

Tal como no resto da Europa, o mundo da cultura e entretenimento foi também duramente atingido no Reino Unido. A reabertura esta semana dos estúdios Warner, onde foi filmada a série Harry Potter, representou um alívio para muitos fãs, privados durante semanas do seu mundo preferido.

O Diretor-geral dos estúdios, Geoff Spooner, diz que tentaram "garantir que a experiência que os nossos visitantes têm é a mesma, tanto quanto possível, como era antes da Covid-19. Todos os nossos cenários, adereços e trajes ainda se podem ver e até temos novos cenários como a Sala Comum Slytherin nunca antes vista. As pessoas poderão manter uma distância de segurança porque reduzimos a nossa capacidade em número de visitantes para apenas 25% do que era normal. E isso vai tornar a experiência aqui extra especial".

Reaberturas progressivas que fazem as instituições privadas e públicas respirar um pouco melhor, embora o futuro imediato e a evolução da pandemia permaneçam incertos.