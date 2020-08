Itália com mais de mil casos diários de Covid

A Itália está a ter uma subida nos novos casos de infeção por coronavírus, com cerca de 1.000 novos casos diários pela primeira vez desde maio. O governo italiano está a instar os jovens a usar máscaras, a continuar o distanciamento social e a lavar as mãos.

Numa praia perto de Roma, as pessoas mostram-se preocupadas com a falta de respeito que muitos demonstram para com as regras: "As pessoas estão a ser menos cautelosas, nas discotecasnão resistem em tirar as máscaras e agora vamos pagar as consequências. Concordo plenamente que o governo esteja a adotar de forma justa estas medidas de contenção", diz um homem.

No Reino Unido, o ministro da Saúde anunciou medidas mais rígidas em três cidades do noroeste de Inglaterra para evitar um segundo pico. Em Oldham, Pendle e Blackburn os residentes estão agora impedidos de socializar com qualquer pessoa, excluindo aqueles que vivem na mesma casa e os casamentos ficam limitados a 20 convidados ou menos. Os transportes públicos devem agora ser evitados.

Em Leipzig, na Alemanha, 1500 pessoas juntaram-se para um concerto, mas aqui o objetivo era científico. Trata-se de uma experiência da Universidade de Halle para tentar perceber como as partículas se movimentam num evento destes, em que as regras de proteção são respeitadas. T odos os participantes tinham previamente testado negativo.