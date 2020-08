O Terror regressa a Lisboa

Os festivais de cinema voltam a Lisboa e o terror vai congelar as salas do São Jorge na segunda semana de setembro.

São 8 dias e mais de 70 sessões para matar saudades do grande ecrã e mostrar o lugar único que o cinema de terror tem no mundo de hoje.

O MOTELX quer garantir que o medo termina com a ficha técnica e, por isso, vai haver lotação das salas reduzida a 50%, desinfeção reforçada e uso obrigatório de máscara.

No dia 7 de setembro, o festival abre com "Malasaña 32" de Albert Pintó, a história paranormal sobre uma família que se muda da aldeia para um apartamento em Madrid.

O encerramento do 14.º MOTELX, a 14 de setembro, será também com uma história de terror entre quatro paredes, com 'The rental', filme que assinala a estreia na realização do ator norte-americano Dave Franco.

A programação contará ainda com as estreias mundiais de 'A beast in love', do japonês Koji Shiraishi, e 'History of the occult', do argentino Cristian Jesús Ponce.

Destaque ainda para o filme brasileiro 'Macabro', de Marcos Prado, na programação, e, em sessão especial, de 'Epidemic', filme de Lars von Trier, de 1987.

O MOTELX será antecedido por três dias de eventos 'warm-up' (de aquecimento, em português), ao ar livre, entre 03 e 05 de setembro.