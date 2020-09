Feira tecnológica de Berlim com restrições contra a Covid-19

A IFA Berlim, a exposição de tecnologia mais importante da Europa, acontece este ano em moldes totalmente diferentes para cumprir as exigências que resultam da pandemia de Covid-19.

Menos área de exposição, menos visitantes ao mesmo tempo. As gigantes tecnológicas ocuparão, nesta edição do certame, também menos espaço do que aquele a que estão habituadas.

Jens Heithecker, o diretor do certame, explica que se vai "prestar muita atenção ao número de pessoas estão nos corredores ao mesmo tempo e há regras muito importantes, por exemplo, não serão permitidas mais de 750 pessoas em cada um dos corredores, esclarece_._ Uma gestão feita em parceria com as autoridades de saúde. "Organizámos tudo para que as pessoas que vêm à IFA se sintam tão seguras quanto possível durante uma pandemia", acrescenta.

Serão 80 as empresas presentes, ao vivo e a cores num evento que decorre de três a cinco de setembro. Este poderá ser, aliás, o único do género a decorrer, fisicamente, nos próximos tempos. A edição de 2021 da feira de tecnologia de Las Vegas será, exclusivamente, digital e há rumores de que a de Barcelona siga o exemplo.