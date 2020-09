Governo desmente privilégios a gangs

No meio de uma polémica, lançada pelo jornal digital El Faro, que garantia haver benefícios para os gangs nas prisões de El Salvador, como forma de reduzir os homicídios, o governo do país mostra as condições de confinamento dos membros desses grupos criminosos em duas prisões do país.

O diretor dos serviços prisionais de El Salvador, Osiris Luna, garante que o importante é a credibilidade, é mostrar que o governo está com as pessoas e que não vai pactuar com criminosos.

Uma situação comprovada pelos detidos aquando de uma deslocação de jornalistas a uma das prisões. Um deles, Jose Alfaro, explica que precisam de melhores cuidados de saúde, de poder ver a família e de ter aquilo que é necessário para viver, em termos de higiene, por exemplo, e roupa porque não têm sequer uniformes.

O governo salvadorenho tem um plano de segurança que reduziu os homicídios. Na semana passada, e alegadamente com base em documentos oficiais, a referida publicação escrevia que há um acordo entre o governo e o grupo MS-13.

A agência de notícias France Press dizia depois ter falado com fontes de dois gangs e que ambos desmentem a informação.