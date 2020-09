Ana Gomes confirma candidatura a PR

As presidenciais portuguesas do próximo ano têm mais um candidato declarado: Ana Gomes, ex-eurodeputada do PS, pôs fim ao suspense e diz que vai mesmo concorrer. A apresentação oficial da candidatura deve ser feita quinta-feira. A notícia é dada pelo jornal Público desta terça, citando Ana Gomes: "Serei candidata". Ana Gomes fez carreira na diplomacia, foi embaixadora na Indonésia e, mais recentemente, destaca-se como voz no combate à corrupção.

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda não confirmou a recandidatura, é dado como vencedor em todas as sondagens com uma larga margem. A candidatura de Ana Gomes vem dividir o PS, já que uma grande parte dos socialistas apoia o atual presidente. O candidato da direita populista, André Ventura, reagiu chamando "histérica" a Ana Gomes e dizendo que se demite da liderança do Chega se Gomes ficar à frente dele nas eleições.

Ventura promete demissão da liderança do Chega se ficar atrás de Ana Gomes.

De acordo com a última sondagem, realizada pela Intercampus, Ventura é segundo nas intenções de voto, à frente de Ana Gomes e muito atrás de Marcelo Rebelo de Sousa, que, tudo indica, deve vencer à primeira volta.