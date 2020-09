UE ameaça ação legal contra o Reino Unido

O Reino Unido terá de enfrentar as consequências caso não recue no projeto de lei que viola o acordo de saída da União Europeia. O alerta foi dado por Bruxelas, na sequência de uma reunião de emergência entre as duas partes. A União Europeia não deixou margem para dúvidas no comunicado, onde referiu que o acordo tem uma série de mecanismos para punir qualquer violação das obrigações legais e deixou bem claro que não irá hesitar se precisar de os usar.

As altas instâncias europeias lamentam que a posição do executivo de Boris Johnson provoque danos graves na confiança entre ambas as partes, e lançam um ultimato ao primeiro-ministro britânico: tem até ao fim do mês para deixar cair o projeto-lei que o próprio governo admite que viola o direito internacional.

O líder britânico defende-se, dizendo que a legislação é necessária para proteger o Reino Unido caso uma interpretação extrema do Acordo leve à criação de uma fronteira na Irlanda.

A pouco mais de um mês do 15 de outubro, o prazo para a obtenção de um acordo comercial, as negociações voltam a estar em ponto morto e a incerteza volta a pairar sobre o Brexit.