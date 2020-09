Oeste dos EUA devastado por incêndios

Centenas de bombeiros combatem dois grandes incêndios florestais que ameaçam juntar-se perto da parte mais povoada do Estado do Oregon, no oeste dos Estados Unidos, e chegaram aos subúrbios da cidade de Portland. O fogo deixou já um rasto de destruição. As autoridades do Estado preparam-se para o pior. Sabe-se que pelo menos oito pessoas já morreram.

O fogo passou também pelo Estado vizinho de Washington. Juntamente com os de 2015, são os piores incêndios de sempre, como diz o governador Jay Inslee: "Estes não são fogos florestais normais, causados por processos naturais. Isto nunca tinha acontecido no estado de Washington. Não é natural. Isto acontece porque mudámos o clima do estado de Washington de forma dramática. Tenho 69 anos e nunca vi algo assim, passar três dos últimos cinco anos a acordar com o fumo a sufocar os meus netos".

Os incêndios estão a ser alimentados por condições secas, temperaturas elevadas e ventos fortes e rodopiantes.

Dezenas de pessoas esperaram por escoltas policiais para poderem ver os danos causados pelos fogo. Muitas ficaram com as casas destruídas. A polícia fez várias detenções devido às pilhagens. Segundo o Xerife Nate Sickler, há pelo menos 50 pessoas desaparecidas desde sexta-feira.