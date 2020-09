Messi, o jogador mais bem pago do mundo

Lionel Messi continua a ser o jogador mais bem pago do mundo, de acordo com uma lista divulgada pela revista "Forbes." Segundo a publicação, os rendimentos do avançado argentino chegaram aos 105 milhões de euros no ano passado.

O internacional superou Cristiano Ronaldo - no segundo lugar do ranking - que faturou 98 milhões de euros. Em terceiro lugar surge o brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, que somou 80 milhões de euros.

No mês passado, Messi abalou o mundo do futebol, ao comunicar através de uma carta registada enviada ao departamento jurídico do Barcelona a intenção de deixar o clube.

O argentino chegou a ser coroado o melhor marcador de sempre da formação com 634 golos, mas também o segundo com mais jogos ao serviço da formação catalã (737), sendo apenas superado por Xavi Hernández (767).