População confusa com restrições decretadas pelo executivo britânico

No Reino Unido, se por um lado se procura reforçar a capacidade de realização de testes de despistagem da Covid-19, por outro aumenta a confusão sobre as mensagens do Governo em relação às regras e restrições em marcha.

Grupos de até seis pessoas estão autorizados em Inglaterra, mas as normas diferem em Gales e na Escócia, por exemplo.

Tadhg Enright, Euronews - Desde que o confinamento foi relaxado, algumas pessoas têm-se queixado da dificuldade de acompanhar o que dizem as regras. Agora é tudo muito mais restrito. Só podem reunir-se grupos de até seis pessoas, no interior ou no exterior. As medidas diferem ligeiramente em outras partes do Reino Unido. E há países em que as crianças estão isentas. Há outras exceções - algumas bastante sensatas - referentes a escolas e locais de trabalho e outras mais curiosas, como por exemplo a liberdade para caçar uma espécie específica de aves. As novas regras entram em vigor numa altura em que o Reino Unido aproveitava o último suspiro de verão. Também se colocam muitas outras perguntas sobre a forma como o Governo está a gerir a crise da pandemia, para não falar da disponibilidade de testes. O responsável pela pasta da saúde foi obrigado a admitir que o sistema tem estado sob forte pressão porque houve um aumento acentuado de pessoas à procura de testes à medida que os casos aumentam."

O governo incentivou as pessoas a denunciarem qualquer violação que se apercebam.