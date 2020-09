Máscara obrigatória para todos em Munique

O cancelamento da Oktoberfest não impediu a taxa de infeção de covid-19 de continuar a subir em Munique, até porque as festas alternativas promovidas por várias cervejarias, têm garantido animação quanto baste para os bávaros. Para tentar combater o problema, as autoridades da Baviera implementaram o uso obrigatório de máscara de proteção ao ar livre nos locais mais movimentados da cidade.

As restrições não se ficam por aqui. Os ajuntamentos em locais públicos estão agora limitados a cinco pessoas e nenhum estabelecimento pode acolher mais de 25 pessoas simultaneamente no seu interior, 50 no exterior.

As novas medidas entram em vigor na próxima quinta-feira. Para se assegurar que todos cumprem com o estabelecido as autoridades sanitárias da Baviera serão reforçadas com cerca de uma centena de elementos das Forças Armadas alemãs.