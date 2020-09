Carnaval 2021: Escolas de Samba não desfilam em fevereiro

O sambódromo do Rio de Janeiro não vai encher-se em fevereiro para o desfile das escolas de samba do Carnaval de 2021.

A organização do evento não fala ainda de cancelar o desfile, mas já chegou à conclusão que não poderá ser realizado em fevereiro, por causa das dificuldades do Brasil face à pandemia.

Jorge Castanheira, presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro revelou:

"Discutimos hoje, não o cancelamento, mas a possibilidade de um adiamento ou uma solução alternativa, algo que venha num momento com segurança, para podermos contribuir com a cidade do Rio de Janeiro. Neste momento, nós, para fevereiro, não temos condições de fazer o carnaval, o desfile das escolas de samba".

O ponto alto do carnaval do Rio, o desfile das escolas de samba, estava previsto em 2021 a partir do dia 12 de fevereiro. É certo que nesta data não será. Será noutra? A resposta virá com o evoluir da pandemia.