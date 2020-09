Centenas de ecologistas invadem explorações de carvão e gás

Centenas de ativistas ocuparam este sábado, no ocidente da Alemanha, as centrais energéticas de Garzweiler de exploração de carvão e gás. A ação fez parte de uma onda de protestos contra a extração e o uso de combustíveis fósseis pela maior economia europeia.

Os ambientalistas estão contra a decisão do governo de Angela Merkel, aprovada em julho, de permitir a mineração e a combustão de carvão até 2038, um prazo considerado excessivo pelos ecologistas para se conseguir respeitar as metas previstas no Acordo de Paris de combate às alterações climáticas.

A decisão do executivo inclui ainda a concessão de subsídios estatais para as regiões e empresas afetadas pelo progressivo abandono do uso do carvão como fonte de energia nos próximos 18 anos.

A organização ambientalista "Ende Gelände", nome que pode ser traduzido de forma informal como "fim do jogo" ou "terrenos esgotados", denuncia haver várias aldeias ameaçadas pelo projeto de expansão da mina de carvão a céu aberto da RWE e garante haver pressão por parte da empresa sobre os residentes.

A polícia foi chamada pela empresa para reprimir as invasões de propriedade e eventuais atos de vandalismo. Terá sido usado gás pimenta pelas autoridades. Alguns dos ativistas acabaram detidos na tentativa de invadir instalações da energética.

Os protestos alargaram-se também a um projeto de gás por os ativistas o considerarem tão nocivo quanto a exploração de carvão quando se tem em conta toda a cadeia de produção e transporte.

Ao protesto da "Ende Galënde" juntou-se também o movimento "Fridays for Future" ("Sextas-feiras pelo Futuro"), que tem na adolescente sueca Greta Thunberg o principal rosto mundial e que tinha voltado aos tradicionais protestos de rua na véspera.