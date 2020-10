Donald Trump com "sintomas ligeiros* de covid-19

Donald Trump está infetado com coronavírus, mas de acordo com o chefe de gabinete do governo norte-americano, Mark Meadows, os sintomas de covid-19 são ligeiros. Meadows falou, esta sexta-feira, à comunicação social, mas recusou-se a aprofundar qualquer informação sobre o estado de saúde ou o tratamento do presidente e da primeira-dama dos Estados Unidos da América, em quarentena na Casa Branca.

"O presidente tem, de facto, sintomas ligeiros. E procuramos não só garantir que a sua saúde, segurança e bem-estar estão bem, como também queremos isso para todo o povo americano. Ele permanece de bom humor e com muita energia", afirmou o chefe de gabinete da Casa Branca.

Já durante a noite, o gabinete de imprensa de Trump fez algumas atualizações sobre o acompanhamento médico do presidente, confirmando que, apesar de cansado, mantém a boa disposição.

A notícia chega a pouco mais de um mês das eleições presidenciais, onde Trump vai enfrentar Joe Biden.

O democrata anunciou, esta sexta-feira, não estar infetado com coronavírus. No Twitter, alertou ainda para a importância do uso de máscara,do distanciamento social e de lavar as mãos.

Após os resultados do teste, Biden seguiu em viagem para a campanha no Michigan, um estado-chave para vencer o adversário republicano.

Outros membros próximos da família Trump obtiveram resultados negativos no teste. O vice-presidente Mike Pence, e os conselheiros Ivanka Trump e Jared Kushner não estão infetados com coronavírus.