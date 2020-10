Novo James Bond só em 2021

O nome é Bond, James Bond... Mas só em 2021.

Já adiada para novembro devido à pandemia de coronavírus, a estreia da última aventura do mais famoso agente secreto do planeta foi novamente atrasada e só chegará às salas de cinema a 2 de Abril do próximo ano.

"No Time do Die" será a última vez que Daniel Craig veste o papel do espião ao serviço de sua majestade.

Entretanto, os fãs terão de contentar-se com o videoclip da canção homónima que acompanha o genérico do filme (divulgado esta quinta-feira), com a voz da norte-americana Billie Eilish que, com apenas 18 anos, conta já com múltiplos galardões e associa assim também o nome à saga 007.