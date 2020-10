Biden reage ao regresso de Trump à Casa Branca

Depois de se afirmar satisfeito com as melhoras de Donald Trump, o rival democrata nas eleições presidenciais do próximo mês, Joe Biden, criticou o Presidente.

"A única coisa que reparei foi um dos tweets dele a dizer, essencialmente, para não nos preocuparmos com isto tudo. Mas há muita coisa com que nos preocuparmos - morreram 210 mil pessoas! Temos milhares de pessoas a serem infetadas com o coronavirus todos os dias, cinquenta mil por semana. Isso é motivo de grande preocupação. Espero que ninguém fique com a mensagem de que não é um problema", afirmou Joe Biden.

Da mesma forma, o ator Chris Evans também se insurgiu contra Trump. Escreveu no Twitter que "o presidente e um privilegiado irresponsável pois teve acesso aos melhores médicos e tratamentos".

Michael McFaul, professor de ciência política na universidade de Stanford acusa Trump de nunca se ter encontrado com famílias dos mais de 200 mil mortos pela Covid.

As atenções políticas estão agora viradas para o muito aguardado debate entre os candidatos à vice-presidência: Mike Pence e Kamala Harris. No estúdio os dois rivais vão estar separados por uma barreira em acrílico.