Bruce Springsteen está de regresso com "Letter to You"

É o regresso do mítico Bruce Springsteen. O cantor norte-americano publica no dia 23 o vigésimo album de estúdio. Chama-se "letter to you", nome de um dos singles.

Para Bruce trata-se do regresso ao Rock, "uma viagem poderosa pelo amor e a riqueza de uma vida longa".

Também este mês é lançado um documentário sobre a produção de um disco que marca igualmente o regresso da E Street Band, no primeiro trabalho com Springsteen depois de High Hopes em 2014.

Springsteen e a E Street Band tencionavam fazer uma digressão no início do próximo ano mas a covid-19 tirou da pauta os planos do "Boss".