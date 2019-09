Bruce Springsteen faz 70 anos

Tamanho do texto

Ele é a voz da classe operária dos Estados Unidos e tornou-se no "boss" à escala mundial.

No dia em que sopra 70 velas, Bruce Springsteen conta na bagagem com uma Medalha Presidencial da Liberdade, o mais alto louvor civil do país que o viu nascer e muitos sucessos, entre os quais 135 milhões de discos vendidos, 20 Grammys e um Óscar.

Volvidas sete décadas, continua a cantar e a contar as histórias da vida real norte-americana

2019 é ano de álbum novo, "Western Stars" inspira-se nas paisagens do Oeste norte-americano e teve direito a um documentário sobre o percurso de Bruce Spingsteen.