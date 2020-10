Europa apoia sensibilização ambiental na Croácia e na Bósnia

A sensibilização ambiental e para a importância do crescimento sustentável é uma das dimensões essenciais do projeto Smart Schools na Bósnia e na Croácia, uma iniciativa apoiada pelo programa de coesão da União Europeia.

"Smart schools é o nome do projeto de colaboração transfronteiriça que tem como objetivo a renovação energética de sete escolas na Bósnia-Herzegovina e na Croácia. Procedeu-se ao isolamento térmico das paredes exteriores e à substituição das caldeiras a carvão por caldeiras a pellets. Além disso, no âmbito deste projecto houve um concurso inter-escolas sobre poupanças de energia com base na mudança de comportamentos. 105 escolas primárias e secundárias participaram no concurso ou seja, 29.000 alunos. A iniciativa passou pela formação de mais de 40 "gestores de energia" e apoiámos 19 jovens inovadores que participaram num campo destinado a melhorar as suas inovações Os resultados deste projecto são fantásticos e a concretização do programa permitiu economias de 80.000 euros por ano. Além da economia financeira, houve economia uma ecológica e energética porque as emissões de CO2 e o consumo de energia também baixaram, explicou Adi Tanović, gestor do projeto Smart Schools.