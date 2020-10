Novo confinamento no Reino Unido

Depois do aumento do número de novos casos e de mortes por Covid-19, o primeiro-ministro britânico anunciou um novo confinamento para o Reino Unido. O país ultrapassou este sábado o milhão de casos. Boris Johnson revelou que a medida fica em vigor até dezembro e aconselhou os cidadãos a ficarem em casa a partir da próxima quinta-feira.

Grécia

A Grécia ultrapassou os 2 mil novos casos diários pela primeira vez desde o início da pandemia. Para travar a propagação do vírus, o governo de Atenas anunciou novas restrições. A partir de terça-feira, bares, cafés, restaurantes e ginásios, em várias regiões do país, vão fechar as portas. A situação vai ser avaliada no final do mês.

Áustria

A Áustria vai impor um confinamento parcial na terça-feira, com o encerramento de restaurantes, bares e instalações recreativas. O Chanceler, Sebastian Kurz, diz que os austríacos têm de ficar em casa entre as oito da noite e as seis manhã, e que só podem sair para trabalhar e fazer exercício. Kurz fala das novas medidas como um "segundo bloqueio", mais flexível, porque as escolas, lojas não essenciais e cabeleireiros podem continuar abertos.