Contestação e medo das restrições ligadas à Covid-19

Tamanho do texto

Contra as restrições do governo ligadas à Covid-19 num dia de recorde de casos na Alemanha - 23.300 infeções em 24 horas. Um mar de gente deslocou-se à praça central da cidade alemã de Leipzig em protesto contra as medidas das autoridades e o chamado confinamento suave na Alemanha. Uma manifestação depois de um tribunal ter rejeitado o pedido da autarquia para deslocar o protesto para outro local.

Em Munique, a justiça impediu uma contestação idêntica.

Diferente foi o primeiro dia do "reconfinamento" na Grécia. As ruas das cidades gregas passaram de um frenesim a um cenário desértico. Há também irritação com uma medida que muitos dizem vai destruir o ganha-pão de muita gente.

"As novas medidas arruinaram o nosso trabalho. Pode ver, não há ninguém aqui para transportar e uma grande crise económica. Acho que no próximo ano e no próximo mês você vai ver pessoas a entrarem em colapso, sabe... nas ruas", diz um taxista de Atenas.

Quem quiser sair de casa por necessidade absoluta tem que enviar um SMS às autoridades, se não enfrenta 300 euros de multa, as empresas que não suspendam a atividade não essencial pagam até 5 mil euros.